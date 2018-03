Il pilota francese Johann Zarco, due volte campione del mondo della Moto2, nel 2015 e nel 2016, debutta in MotoGP migliorando di tre decimi il precedente record del circuito di Losail di Jorge Lorenzo e conquistando la pole position del Gran Premio del Qatar, prima prova del Motomondiale 2018. Il pilota transalpino, con la Yamaha Tech 3 della squadra satellite, precede Marc Marquez e un ottimo Danilo Petrucci. Solo quinto Andrea Dovizioso, grande protagonista in tutto il weekend, preceduto dalla Honda di Crutchlow e al fianco di Rins. Ottavo Valentino Rossi, Viñales ancora più indietro. Yamaha ufficiale già in crisi contro quella clienti.



DOVIZIOSO, CHE PECCATO - Le prove libere avevano sancito che la moto da battere sarebbe stata la Ducati, con Andrea Dovizioso più veloce nel combinato delle tre sessioni e Danilo Petrucci (della Ducati non ufficiale team Pramac) sui suoi scarichi, a soli sei millesimi.



TERZA SESSIONE, NESSUN MIGLIORAMENTO - Nella terza sessione di Libere i piloti non abbassavano i tempi delle Libere 2 a causa del vento eccessivo e delle cattive condizioni della pista, troppo sporca. Invariati i primi dieci, che andavano alla Q2, con Dovizioso in testa davanti a Petrucci e Rins. Rossi scivolava dopo pochi minuti e chiude in anticipo la sessione a causa di un problema alla parte bassa della carena, che si stacca in rettilineo, passando comunque con il nono tempo.



QUARTA SESSIONE, DOVI ANCORA LEADER - Andrea Dovizioso leader anche della quarta sessione di Libere (1:55.248). Secondo Petrucci davanti a Valentino Rossi, che chiudeva terzo a +0.155 da Dovizioso. Quinto Vinales. Marc Marquez si è sempre classificato nei primi 5 a Losail in MotoGP, ma ha conquistato una sola vittoria, nel 2014. Poi terzo posto nel 2013 e nel 2016. L’anno scorso lottò con Dovizioso nelle prime fasi, poi calò il ritmo e fu sorpassato anche dalle due Yamaha ufficiali. Valentino Rossi, invece, detiene assieme a Stoner il record di vittorie (4) e di pole (9) a Losail in MotoGP. L’ultima vittoria risale però al 2015 nel podio tutto italiano con Dovizioso e Iannone e dista di ben 10 anni dalla prima nel 2005. Dopo quella vittoria il pilota di Tavullia è sempre entrato nella top-10 di Losail. Andrea Dovizioso è invece arrivato tre volte secondo negli ultimi tre anni, ogni volta dietro a un vincitore diverso (Rossi nel 2015, Lorenzo nel 2016 e Vinales l’anno scorso).