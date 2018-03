Nel corso della storia dell'automobile, ci sono state una serie di auto eccessivamente ambiziose che hanno caratterizzato la nuova tecnologia futuristica che ora diamo per scontata, ma per la quale all'epoca il pubblico non era pronto. Quale macchina pensi sia molto in anticipo sui tempi? La Nissan R32 Skyline GT-R è la prima macchina che mi viene in mente. L'obiettivo di Nissan era di superare l'ultra avanzata Porsche 959, dotando la GT-R di un sistema di trazione integrale con polarizzazione posteriore, una sospensione multi-link a tutto tondo e, naturalmente, la guida a quattro ruote HICAS di Nissan. Il risultato è stato un'auto sportiva ultra-capace che ogni automobilista sogna di possedere. Qui un elenco completo di tutte le auto che, nella loro storia, hanno anticipato i tempi (le potete vedere tutte nella fotogallery allegata).



MERCEDES 300 SL - La Mercedes 300 SL del 1955 è stata la prima vettura di serie a caratterizzare l'iniezione diretta meccanica Bosch, un pezzo innovativo della tecnologia dell'epoca. Consentendo più potenza ed efficienza, ha reso la 300SL una macchina da corsa dominante e una stradale straordinariamente capace. Al momento della sua uscita, la 300 SL era l'auto da strada più veloce che si potesse comprare.



THE TUCKER - Preston Tucker aveva grandi progetti, nel 1948, per la sua berlina del futuro. Cose come i freni a disco, le sospensioni indipendenti e le luci ruotate con la direzione delle ruote hanno reso negli anni Tucker più avanti di qualsiasi altra auto del suo tempo. Alla fine, però, non è riuscito a produrre in serie la sua berlina a motore posteriore e oggi ne restano solo 47 esemplari.



MITSUBISHI 3000 GT VR-4 - Sospensioni adattive, sterzo a quattro ruote e aerodinamica attiva sono le cose che si trovano sulle supercar di oggi, ma erano praticamente sconosciute nei primi anni '90. Il 3000GT VR-4, che ha debuttato nel 1994, aveva tutto.



HONDA FCX CLARITY - La FCX Clarity è stata la prima auto a celle a combustione a idrogeno disponibile al pubblico. Ma nessuno potrebbe comprarla perché Honda le ha solo affittate e solo per le persone che vivono nel sud della California. Il problema è che non esiste ancora una vera infrastruttura per il rifornimento di idrogeno, il che rende queste auto più esperibili rispetto alla sostituzione delle auto di produzione.



ASTON MARTIN LAGONDA - Alcuni la hanno odiata. Ad alcune persone è piaciuta molto. Ma non si può negare che il naso a forma di cuneo della Lagonda sia accattivante. Questo, abbinato a tecnologie in-car abbastanza avanzate, ha reso la Lagonda un po' troppo avanzata per il suo tempo. Aveva un cruscotto digitale nel 1976, il che era esilarantemente negativo a proposito. I pulsanti erano sensibili al tocco e spesso non funzionavano. La luce del sole splendeva il display. Questo è il motivo per cui gli schermi non si sono mostrati di nuovo nelle macchine per decenni. Ma, a suo modo, era elegante.



HONDA PRELUDE - La Honda Prelude del 1987 prevedeva un linguaggio di progettazione che alla fine portò alla NSX ed è senza dubbio la prima vettura prodotta in serie a offrire la sterzata su quattro ruote. La Porsche Turbo, la GT3 e la 918 Spyder ce l'hanno? Bene, Honda aveva battuto Porsche di quasi 25 anni nell'offrire la tecnologia su una macchina stradale.



OLDSMOBILE JETFIRE - Prima di tutto: nome fantastico. Secondo: Il Jetfire (e la Chevy Corvair Monza) fu la prima auto turbocompressa prodotta in serie nel 1962. Il Corvair aveva un motore raffreddato ad aria, montato posteriormente e turbocharged. Il Jetfire ha un V8 da 3,5 litri che rendeva magistralmente i 215 CV presenti. Si basava su un "Turbo Rocket Fluid" per combattere i problemi di detonazione.



GENERAL MOTORS EV1 - Quando pensi a un'auto elettrica in questi giorni, si pensa automaticamente alla Tesla Model S. Ma Tesla non è la prima casa automobilistica a creare un EV tradizionale. Verso la fine degli anni '90, General Motors aveva l'EV1 solo per il leasing. Le case automobilistiche hanno giocato con i veicoli elettrici sin dal 1800, ma l'EV1 è stato il primo EV moderno prodotto in serie. Era buono per i 137 CV a disposizione e aveva una velocità massima da 90 a 120 km/h.



CITROEN DS21 - La DS21 non era solo bella, era anche innovativa. È stata la prima vettura di serie a uscire dalla fabbrica con i freni a disco anteriore. Aveva una sospensione idropneumatica autolivellante, che sollevava e abbassava la vettura e le conferiva un feeling da "tappeto magico". Oggi, il sistema è utilizzato da Citroen, Rolls-Royce e Maserati.



LAMBORGHINI MIURA - Ogni volta che la sagoma esotica di un'auto a motore centrale cattura lo sguardo, l'influenza della Lamborghini Miura è lì. È stata la prima supercar con motore centrale di produzione di serie e aveva un motore V12 trasversalmente montato nascosto dietro l'abitacolo. È stata una delle auto più vendute e care della sua epoca e ancora oggi è molto costosa.



PORSCHE 959 - Quando fu introdotta nel 1986, la 959 fu l'auto di produzione più veloce, con una punta massima di 210 km/h, ed è stata ampiamente riconosciuta come la macchina da strada tecnologicamente più avanzata mai costruita. Porsche ne ha costruito solo 337 esemplari, e ogni auto aveva un complicato sistema AWD che standardizzava l'AWD per tutti i modelli Turbo successivi. Il twin-turbo flat-six da 444 CV era il fiore all'occhiello. È stata la prima autovettura ad avere un sistema elettronico di monitoraggio della pressione dei pneumatici. Assieme alla Ferrari Testarossa, era anche una delle poche auto ad avere zero aeromobili. E aveva bielle in titanio. Chi allora stava imballando questa roba nelle loro macchine stradali? Nessuno.