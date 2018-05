L'estate scorsa era finita in vendita all’asta, precisamente presso James Edition, per un prezzo esorbitante di cinque milioni di dollari. Non è chiaro dove sia finita poi la macchina e chi sia stato il facoltoso acquirente, sta di fatto che quella pubblicità è poi scomparsa. Ora, però, la prima edizione di Ferrari Sergio mai prodotta è di nuovo in vendita, questa volta all'asta nel Principato di Monaco presso la prestigiosa RM Sotheby's. Asta prevista per il 12 maggio prossimo.



FERRARI SERGIO, UNA VETTURA OMAGGIO - Questa Ferrari Sergio è il primo di sei esempi prodotti e venne presentata al pubblico al Salone di Ginevra del 2015. Secondo quanto riferisce RM Sotheby's, è stata consegnata ad un facoltoso proprietario svizzero e da allora ha percorso meno di 200 km in totale. Nel 2013 Ferrari aveva annunciato la Pininfarina Sergio, concept car senza tetto costruita in omaggio al designer Sergio Pininfarina scomparso nel 2012. In seguito, Ferrari ha messo in produzione la vettura, anche se con qualche altro comfort (come il parabrezza ad esempio). Utilizza il motore della 458 Speciale.



UN’AUTO RARISSIMA - Tutte e sei le unità sono state rapidamente recuperate, ma questa sembra continuare a comparire online in vendita senza sosta. Considerando la rarità della storia di questa particolare vettura, si possono fare mille speculazioni a riguardo: costi esorbitanti, ricchi figli di papà che giocano con le macchine costose eccetera. Anche perché RM Sotheby’s non elenca un prezzo di stima sul suo sito: certo, non saremmo sorpresi se la Sergio Ferrari #1 salisse ben oltre un costo a sette cifre. Visto anche la quotazione della precedente asta