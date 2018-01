Essere celebri nel mondo dello sport spesso significa avere inanche. Che, spesso, fanno rima con belle donne, ma questa è tutta un'altra storia... per il momento ci concentriamo sulle vetture, oggetto spesso lussuoso che accomuna atleti di diverse discipline. E così si passa daTutti accomunati da una cosa: vetture lussuose, supercar. Magari usate pochissimo.- Su Mario si può sempre fare affidamento. Una frase che avrebbero voluto pronunciare molti dei suoi allenatori, ma tant'è... diciamo che il suo amore per le auto potenti è cosa risaputa, come la sua voglia di stupire: ma di acqua sotto i ponti ne è passata dalla miticain versione mimetica; valore di mercato: 180.000 euro. Era il Balotelli del Manchester City e del Liverpool. Ora SuperMario va in giro "solo" con una tra Lamborghini Gallardo, Maserati GranTurismo, Audi R8 V10, Ferrari 458 Spider, Ferrari F12 Berlinetta e Range Rover Evoque. Valore: oltre il milione di euro.- Zlatan Ibrahimovic ha un patrimonio vetture pari a 1,7 milioni di euro (testimonial Volvo, ma sono la Ferrari Enzo e la Porsche 918 Spyder le punte di diamante della collezione assieme alla Lamborghini Gallardo e alla Maserati GranTurismo), mentresi assesta intorno ai due milioni di euro con una Chevrolet C4 Corvette, una Ferrari 512 TR, una Porsche 911, una Toyota Land Cruiser e una Ferrari 599 GBT Fiorano. Si sale in classifica con Lewis Hamilton (2,63 milioni di euro, tra le altre possiede una Pagani Zonda, una SLS Mercedes e una Shelby GT500, anche se la sua macchina preferita resta la Cobra 472 del 1967), mentre Shaquille O’Neal, vera leggenda dei Los Angeles Lakers e della NBA, ha tante auto da poter aprire un concessionario: Lamborghini Gallardo, Mercedes S, Cadillac DTS, Ferrari 458 Italia e Jeep Wrangler. E poi Ford Expedition, Lincoln Continental, Hummer H2, Cadillac Escalade e Chevrolet G1500 van, per un parco auto da 4 milioni di euro.- A seguire(4,2 milioni di euro), Cristiano Ronaldo (4,8), LeBron James (5,1) e tutti gli altri, fino ad arrivare a Mr Money, che possiede una delle più vaste e ricche collezioni d'auto al mondo per un valore di circa 9 milioni di euro (diverse Rolls-Royce, Ferrari e Bugatti, anche se l'auto più cara di tutte è una rara Koenigsegg Trevita). Anche se il re indiscusso è, ex giocatore di baseball, che con 56 milioni di euro di patrimonio stacca tutti. E questo nonostante nel 2013 un incendio abbia distrutto 35 delle 100 auto della sua collezione. La Ferrari 275 GTB/4, che da sola vale circa 23 milioni di euro, già lo proietta sopra tutti.