Domenicaha firmato la vittoria dell'a Bologna in campionato, ieri seraha portato in vantaggio lasul campo del Porto in Champions League. Così, entrando dalla, si sono sbloccati due giovani talenti stranieri, che avevano ricevuto qualche frettolosadi troppo. Non dai tifosi nerazzurri e bianconeri, che invece li hanno sempre difesi credendo in loro.- A luglio la Juve ha soffiatoall'Inter, versandodi euro nelle casse della Dinamo Zagabria: il nazionale croato classeha un ingaggio danetti a stagione ed è sotto contratto fino al. Stessa scadenza per, soffiato dall'Inter alla Juventus: l'attaccante brasiliano classe, arrivato per quasidal Santos, guadagnaall'anno. I loro gol saranno solo i primi di una lunga serie o si riveleranno un semplice fuoco di paglia?