L'infortunio di Pjaca fa arrabbiare la Juventus per le cattive condizioni del campo in cui si è giocata l'amichevole Estonia-Croazia. Il club bianconero riceverà circa un milione di euro come risarcimento dall'Uefa, ma il danno è molto superiore visti i tempi di recupero di almeno sei mesi.



COME CAMBIA IL MERCATO - Intanto Marotta e Paratici stanno già pensando alle nuove strategie in vista del prossimo mercato estivo. Secondo Tuttosport, oltre a Bernardeschi della Fiorentina, nel mirino c'è un altro attaccante. Sul taccuino ci sono i giovani spagnoli Inaki Williams (Athletic Bilbao) e Asensio (Real Madrid), ma anche dei top player già affermati come Di Maria (PSG), Douglas Costa (Bayern Monaco) e Alexis Sanchez (Arsenal).