Tanti complimenti, poco spazio. La stagione di Marko Pjaca può essere descritta così, con queste quattro semplici parole. E' inutile girarci intorno, uno dei grandi acquisti dell'estate 2016, il giocatore di talento del quale tutto parlavano e che mezza Europa voleva, alla luce dei fatti ha avuto un impatto zero sulla stagione bianconera. Certo, ha subito un grave infortunio che l'ha tenuto lontano dai campi di gioco due mesi, ma oggettivamente 148 minuti spalmati in 11 partite tra campionato e coppe sono troppo poco per considerarlo uno dei protagonisti di una squadra ancora in corsa su tre obiettivi.



ORA I FATTI - Pjaca non è sbarcato a Torino per essere subito titolare, il salto dalla Dinamo Zagabria alla Juventus piena di campioni comporta un necessario periodo di inserimento, ma dopo 7 mesi può e deve considerarsi finito. Allegri tra agosto e gennaio, l'ha etichettato come "interessante", "rivelazione", "ottimo acquisto" e "predestinato", ora è arrivato il momento di far seguire i fatti alle parole. Il croato pagato 23 milioni di euro deve giocare, ha tutto per sfondare nel calcio italiano e per prendersi la scena, merita solo fiducia. In più il nuovo modulo, il 4-2-3-1 che ha rilanciato Cuadrado, è perfetto per esaltare le sue qualità. Il tempo dell'attesa è finito, ora Allegri dia spazio a Pjaca.