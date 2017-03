Ancora polemiche, ancora la Juventus nel mirino. Placatesi le discussioni sul mani di De Sciglio nella sfida vinta dai bianconeri allo Stadium contro il Milan, ora è tempo già di Napoli-Juve. Nell'occhio del ciclone, per i tifosi partenopei, è finita la stretta di mano di Miralem Pjanic e Paolo Tagliavento, direttore di gara nella sfida con la Samp, accusato di non aver ammonito il bosniaco (foto Corrieredellosport.it), diffidato e a rischio per la gara del San Paolo.



WEB IN RIVOLTA - Molti tifosi del Napoli hanno visto questo gesto come una sorta di ringraziamento per avergli risparmiato il cartellino giallo. Questo weekend non ci sarà il campionato, ma Napoli-Juve, almeno per i tifosi, è già iniziata.