Iniesta? No Miralem Pjanic. E' ancora vivo il ricordo dell'impresa della Juventus contro il Barcellona, una gara che ha premiato, giustamente, la solidità difensiva del club bianconero e del trio formato da Buffon, Bonucci e Chiellini, ma per cui è passata sottotraccia la prestazione da migliore in campo di Miralem Pjanic.



RUOLO AD HOC, E' DIVENTATO GRANDE - Il centrocampista bosniaco non si sta prendendo titoli e copertine, ma il cambio di modulo imposto da Massimiliano Allegri e che sta facendo le fortune del club bianconero passa inevitabilmente dal cambio di ruolo di Pjanic, autentico ago della bilancia negli equilibri della squadra. Nel 4-2-3-1 a cinque stelle, infatti, l'ex Roma non ha più lo spazio per i gol che hanno caratterizzato la sua esperienza in giallorosso, ma si è trasformato non nel regista tanto acclamato sul mercato, bensì nell'autentico fulcro del gioco nella manovra bianconera. Pjanic è cresciuto in fase di impostazione, garantisce sempre un passaggio facile ai difensori, sa gestire i ritmi della gare e, se ben supportato da Khedira, sa anche essere fondamentale in fase di interdizione. Al Camp Nou ha annullato il grande Andres Iniesta chiudendo gli spazi in mezzo al campo anche per le percussioni di Messi.



NON SERVE VERRATTI, MA UN VICE-KHEDIRA - Di fatto un regista, senza esserlo nè volerlo esserlo perchè la definizione a Pjanic proprio non va giù. Allegri in conferenza stampa ha più volte ricordato come il bosniaco "stia giocando da regista senza accorgersene" eppure sul mercato il sogno bianconero è quello di portare a Torino uno che regista lo è per natura: Marco Verratti. Con questo Pjanic, tuttavia, un centrocampista con le caratteristiche del pescarese del PSG, non è fondamentale anzi, come detto, il bosniaco può rendere al meglio anche e soprattutto con un centrocampista che lo completi come Khedira. Il tedesco che, in questa parte di stagione, sta vivendo un grande momento di forma (ma salterà per squalifica la semifinale di andata col Monaco) non ha un vero sostituto in rosa. Se Claudio Marchisio è considerato nelle rotazioni di Allegri un sostituto proprio di Pjanic, dal mercato dovrà arrivare un'alternativa all'altezza, ma soprattutto con le stesse caratteristiche del centrocampista tedesco.