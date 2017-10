E' un inizio di stagione da sogno quello che sta vivendo Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco sta entuasiasmando i tifosi bianconeri con prestazione da ricordare e, inoltre, è ormai il perno insostituibile e faro di centrocampo di cui la Vecchia Signora non può più fare a meno. Non bastasse, Pjanic è in testa alla classifica degli assist-man in Serie A con ben cinque passaggi vincenti, insieme a Luis Alberto della Lazio e Ivan Perisic dell'Inter. Che questa sera contro il Milan sia l'occasione giusta per prendersi la vetta solitaria in questa particolare classifica ed essere ancora una volta decisivo?