. Compagni di centrocampo e sempre insieme anche oltre allenamenti e partite. Poi, la scorsa estate,. Il bosniaco ha scelto di trasferirsi alla Juventus, l'acerrima rivale dei giallorossi nelle ultime stagioni, che per lui è arrivata a pagare la clausola rescissoria da 32 milioni di euro. Una decisione non presa bene dal Ninja: "Se ci va davvero, non gli parlo più", dichiarò il belga.In realtà, Pjanic e Nainggolan hanno continuato a parlarsi e sentirsi anche durante questa stagione. E, presso il celebre ristorante Cipriani, insieme alle compagne e al figlio del bosniaco. Un gesto distensivo tra due vecchi compagni, nemici in campo, ma amici fuori.