Si decidono questa sera le ultime cinque squadre che superano i playoff e accedono ai gironi di Champions League. Cinque gare in programma alle 20.45: la più intrigante è senza dubbio quella in programma ad Anfield tra Liverpool e Hoffenheim, con gli inglesi, ancora privi di Coutinho (infortunato e in odore di Barcellona), che all'andata hanno vinto in Germania per 2-1 ma non possono ancora dirsi sicuri della qualificazione, visto l'insidiosità della squadra di Nagelsmann. Il CSKA Mosca di Akinfeev e Dzagoev deve difendere tra le mura amiche il vantaggio di 1-0 maturato in Svizzera, in casa dello Young Boys, mentre il Copenaghen deve recuperare lo stesso svantaggio contro gli azeri del Qarabag. Andata a reti bianche tra Sporting Lisbona e Steaua Bucarest: i portoghesi dell'italiano Piccini rischiano molto in Romania. Chiude il ritorno tra Slavia Praga e APOEL Nicosia: i ciprioti partono dal 2-0 di una settimana fa.