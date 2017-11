Dopo l'uscita di scena di ieri dell'Italia contro la Svezia e la qualificazione al Mondiale di Russia di Croazia e Svizzera, vincenti su Grecia e Irlanda del Nord, si gioca questa sera il ritorno del quarto e ultimo playoff della zona europea per il Mondiale di Russia 2018. Alle 20.45 scendono in campo Irlanda e Danimarca dopo lo 0-0 dell'andata a Copenaghen: questa sera a Dublino si decide l'ultima qualificata europea del Mondiale dell'anno prossimo.



ore 20.45 Dublino: Irlanda-Danimarca LIVE

Irlanda (4-5-1): Randolph; Christie, Duffy, Clark, Ward; Hendrick, Arter, Meyler, Brady, McClean; Murphy. All. O'Neill



Danimarca (4-2-3-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Bjelland, Stryger Larsen; Kvist, Delaney; Poulsen Eriksen, Sisto; Jorgensen. All. Hareide