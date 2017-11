Sarà Svezia-Italia la gara di andata dei Playoff di qualificazione ai mondiali di Russia 2018. La gara di andata dello scontro diretto da dentro o fuori vedrà gli Azzurri scendere in campo alla Friends Arena di Solna a partire dalla 20.45. Gli uomini di Giampiero Ventura sono arrivati allo spareggio da secondi del girone G in cui a trionfare è stata la Spagna mentre i padroni da casa allenati da Janne Andersson hanno ceduto solo all'ultimo nel girone A vinto dalla Francia.



Italia e Svezia si sono affrontate già 23 volte: 11 sono stati i successi azzurri, sei pareggi e 6 le vittorie svedesi. L’ultima sfida tra Italia e Svezia risale agli Europei 2016: gli Azzurri di Conte si imposero per 1-0 grazie a un gol di Eder con la Svezia che, inoltre, non batte l’Italia dal 1998



Gli Azzurri disputano per la seconda volta uno spareggio per l’accesso alla fase finale dei Mondiali: nel 1997 superarono la Russia staccando il pass per Francia 1998. La Svezia è invece imbattuta in casa nelle qualificazioni a Russia 2018 con 17 reti segnate e solo una subita nelle ultime 4 gare.