Pavel Pogrebnyak è nei guai: l'attaccante russo della Dinamo Mosca, ex Zenit, Stoccarda e Fulham, ha deciso di darsi malato per vedere Juve-Inter all'Allianz Stadium. Il classe '83 ha saltato la gara di campionato contro l’Anzhi per volare a Torino, ma sono spuntate le sue foto allo Stadium: ora rischia il licenziamento



RISCHIA IL LICENZIAMENTO - Il russo appare con tanto di sciarpa e cappellino bianconeri: a svelare la presenza del 34enne allo Stadium lo scorso 9 dicembre non è stata una soffiata anonima ma una foto comparsa sui social. La reazione della Dinamo Mosca non si è fatta attendere e, come ha riportato l’agenzia russa TASS, ha avviato un'indagine interna che potrebbe portare anche al licenziamento dell'attaccante. I rapporti tra Pogrebnyak e il club sono deteriorati da tempo e il tecnico Chochlov lo ha relegato ai margini della rosa.