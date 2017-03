Maurcio Pochettino ha commentato le voci che lo vorrebbero pronto a lasciare Tottenham per trasferirsi al Barcellona: ''Barcellona? Ho letto sui giornali che si fa il mio nome, tra i tanti altri. Come ho sempre detto il calcio è un business che conosco molto bene, sono nato con il pallone in mano e capisco come vanno le cose. Il Tottenham è uno dei più grandi club d'Europa, siamo in una posizione che ci consente di avere grandi giocatori. Non voglio parlare troppo perché le mie parole potrebbero essere fraintese, l'unica cosa che conta è che sono felice qui''.