Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato, a margine della vittoria per 4-0 contro il West Bromwich, del mercato cinese e dell'offerta incredibile arrivata al Chelsea per Diego Costa: ''Offerte dalla Cina? A noi non ne sono arrivate, per fortuna. La mia reazione all'offerta per Costa? Indifferenza, perché non è un mio problema. Di fronte ad offerte del genere si fa fatica a restare sereni; sono follie economiche. I cinesi stanno distruggendo il mercato, e se l'offerta per Diego Costa fosse vera sarebbe incredibile, assolutamente incredibile''.