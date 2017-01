Era dato per partente, direzione Cina, era dato per finito, e invece Lucas Podolski ha stupito ancora. Nella gara di Coppa di Turchia contro il 24 Erzincanspor, disputata ieri sera, il giocatore tedesco ha portato il Galatasaray alla vittoria con 5 gol, arrivati in due momenti di fuoco, riassumibili complessivamente in 20': una doppietta tra il 4' e il 10' del primo tempo, e una tripletta tra il 50' e il 64'. Venti minuti che sono bastati per rivedere tutta la forza di Lucas Podolski, e anche a far nascere qualche rimpianto in chi non ha creduto in lui.