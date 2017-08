Nuova vita in Giappone per, con un nuovo amico: l'ex attaccante di Bayern Monaco e Inter ha pubblicato una foto su Twitter che lo ritrae con un maialino, suo nuovo animale da compagnia. Non solo, Poldi scherza con il suo ex compagno: "Finalmente riunito con Schweinsteiger", giocando sul fatto che in tedesco maiale si dice proprio Schwein.