Paul Pogba è il calciatore più pagato della Premier League, con le sue 290.000 sterline a settimana, 338.000 in euro. Eppure, Kondi Moyo, un umile operaio intervistato dal Sun, ha affermato che il francese ha impiegato ben tre mesi per pagargli 100 sterline, ovvero quanto guadagna in meno di 4 minuti, per un trasloco: "Non è certo uno a corto di grana - ha detto l'operaio - Potrebbe essere il giocatore più costoso del pianeta, ma mi ha preso in giro. Fu un'onesta mattinata di lavoro, svolta con l'accordo di essere pagati al termine del trasloco". Dopo aver richiesto più volte spiegazioni al managment, che assicurava di aver effettuato il bonifico, ha ricevuto i soldi in contanti.