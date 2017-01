Che la Juventus non potesse trattenere Pogba in estate lo si era intuito fin da subito. In una recente intervista, tra l'altro, il centrocampista francese ha anche dichiarato che oltre all'interesse del Manchester United, squadra a cui è poi approdato, su di lui c'erano gli occhi di Real Madrid e Barcellona: «E' stata una mia decisione quella di sorvolare sull'interesse dei club spagnoli – commenta Pogba – in quanto il mio primo intento era quello di tornare al Manchester United: ho voluto decidere il mio futuro con una scelta di cuore. Dopo un inizio di stagione un po' altalenante, ora mi sto integrando meglio con il calcio di Mourinho e mi sento sempre di più in fiducia».