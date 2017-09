Nella sfida di ieri di Champions League fra Manchester United e Basilea, Paul Pogba è stato costretto a lasciare il posto a Marouane Fellaini a causa di un infortunio alla coscia che potrebbe tenerlo fuori dal campo per diverse settimane. "So bene che un problema di questo tipo costringe a uno stop di alcune settimane - spiega José Mourinho -. Questo è un mio parere, non ho ancora parlato con lo staff medico. La vita di una squadra e' fatta anche di infortuni e squalifiche...Se Paul non potrà giocare domenica contro l'Everton abbiamo Herrera, Carrick, Fellaini e Matic".