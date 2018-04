La Juventus è pronta a fare un tentativo per riportare a Torino, Paul Pogba. Il centrocampista francese è rimasto nel cuore della dirigenza bianconera che ora, secondo Tuttosport, è pronta a giocarsi la carta Mino Raiola per fare un tentativo con il Manchester United.



I precedenti sorridono al club bianconero. Quando Raiola ha voluto spostare un suo assistito raramente ha fallito. L'unica strada percorribile per la Juventus,però, è quella del prestito, annuale o biennale, perchè il costo del cartellino di Pogba incide sul bilancio dei Red Devils ancora per 63 milioni. Troppi per poter pensare di affondare il colpo a titolo defintivo.