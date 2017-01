Paul Pogba, l'uomo da 100 milioni di euro, si confessa ai microfoni del sito ufficiale della FIFA. Fra le curiosità che emergono ce n'è anche una riguardante i gol più belli della sua ancor giovane carriera. Il classe 1993 francese, passato in estate dalla Juventus al Manchester United, definisce così il podio dei suoi gol più belli: "I miei tre gol più belli? Partiamo dal terzo posto. Una delle ultime, quello allo Swansea: più che altro tecnicamente bello, non era così facile. Al secondo posto c'è quello fatto con la Juve al Napoli (match finito 3-0 per i bianconeri il 10 Novembre 2013). Al primo metto il gol all'Udinese (partita terminata 4-0 per la Juve il 19 gennaio 2013)".



Poi, sui recenti complimenti di Zidane e il futuro: "Quando uno come Zidane ti dice cose simili, ti manca il pavimento da sotto i piedi. Bisogna restare positivi e gestire tutto restando focalizzati sugli obiettivi. Guardare avanti e mai indietro. So dove voglio andare e non mi fermerò finchè non avrò tagliato i miei traguardi".