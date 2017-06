La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. La società più attiva è l’Avellino con il d.s. De Vito, che chiude per il laterale destro congolese di passaporto belga Ngawa (OH Leuven) e il centrocampista Di Tacchio (Pisa). Attese le firme di Falasco (era a Cesena) e Marchizza in prestito dalla Roma.



Movimenti 'revival' tra i pali. Il Perugia è in dirittura d’arrivo con la Juventus per il ritorno di Brignoli, mentre il Frosinone ha chiuso l’accordo con l’Inter per Bardi, alla terza stagione di fila in giallazzurro. Il Novara ci prova per il fantasista Morosini (Genoa), sul quale c’è anche la Spal, e cede Da Costa al Lugano. Il Brescia rivuole Torregrossa (Verona) e fa shopping in casa Roma: in arrivo Machin (era a Lugano), fari puntati su De Santis e Bordin. Attiva la Cremonese sui terzini Bruscagin (Latina) e Longhi (Pisa), mentre in avanti continua il pressing per Granoche (Spezia). Difensori protagonisti: ufficiale Camigliano (Udinese, era alla Juve Stabia) al Cittadella, il Venezia ha chiesto Calabresi (era a Brescia) in prestito alla Roma, Del Grosso (Spal) verso la Ternana, Krajnc (Cagliari, era a Frosinone) si avvicina al Bari, mentre il Palermo è a un passo da Claiton Dos Santos (Crotone). Spezia: molto vicini Soleri (Roma) e Forte (Inter, l’anno scorso Lucchese e Perugia).