Soliti ribaltoni nella quindicesima giornata di Serie B, dove, che vedrà il Palermo impegnato sul campo del Cittadella., nominato mercoledì presidente della società ducale, vince e convince contro l’Ascoli, che perde Andrea Favilli per un infortunio al ginocchio dopo 16 minuti di gioco. Ducali avanti con Iacoponi dopo sei minuti di gioco: il gol indirizza la partita e nella ripresa il Parma gestisce con grande sicurezza il vantaggio e al 29’ del secondo tempo trova il raddoppio con un colpo da biliardo di Insigne (deviato da Gigliotti). Chiudono la gara Baraye e Munari, in gol in pieno recupero. Sonoper la squadra di D’Aversa, che(fermatosi durante il riscaldamento per infortunio) e l’altro centravanti della rosa, Fabio Ceravolo. La curiosità è che per la prima volta in questa stagione, il Parma ha segnato quattro gol. Proprio nel giorno in cui erano indisponibili i due attaccanti titolari.in attesa di Cittadella-Palermo. Cinica la squadra pugliese, che, trascinata da una grande prestazione di Tello, autore di due assist vincenti nel corso della ripresa: il primo, in apertura, per Petriccione, dimenticato dalla difesa azzurra, e il secondo, nel finale, per consentire ad Anderson di raddoppiare in contropiede con il Novara tutto all’attacco. Nelle ultime quattro partite il Bari di Grosso è imbattuto: tre vittorie contro Ascoli, Pescara e Novara e un pareggio per 2-2 a Salerno, contro la Salernitana. La squadra di capitan Basha conferma di avere il secondo miglior attacco del campionato dopo l’Empoli: ben(come il Perugia). Di queste 28 reti, 9 sono state realizzate da Cristian Galano e 7 da Riccardo Improta. A Grosso in questo momento della stagione mancano solo i gol delle prime punte:, Floro Flores ha realizzato solo una rete. In attesa del Palermo, Bari e Parma si godono la vetta della classifica di Serie B. La squadra di Grosso settimana prossima ospiterà il Foggia mentre i Ducali faranno visita al Carpi.