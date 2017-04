PSG-Guingamp 4-0. Cavani show: doppietta e assist per Di Maria nel poker completato da Matuidi. E il Matador con 42 gol in 41 gare, 29 in Ligue 1, manda un messaggio al Monaco per la volata scudetto e pure all’emiro del Qatar in tribuna per sbloccare il rinnovo del contratto.