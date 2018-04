Doveva essere del Napoli, è saltato tutto nell'ultima ora di mercato. Troppo tardi con quei contratti da quaranta pagine tra le mani. Eppure, Matteo Politano dopo un appannamento dovuto anche alla delusione del trasferimento mancato si è ripreso la scena: l'ala classe '93 del Sassuolo ha prima fermato la rincorsa scudetto della squadra di Sarri, poi castigato il Milan a San Siro. Una settimana in paradiso per uno dei prodotti più interessanti del nostro calcio bravo anche a trovare gli stimoli giusti per rilanciare il Sassuolo a caccia della salvezza. Ma quale sarà il suo destino?



DALLA JUVE... ALL'INTER - Quelle parole di Beppe Marotta a gennaio scorso hanno fatto discutere, il dg della Juventus aveva espresso il suo pensiero su Politano e l'importanza per il Sassuolo; il gradimento della Juve per l'esterno scuola Roma non è mai mancato, ma non c'è un controllo bianconero sul giocatore né una reale corsia preferenziale. Ad oggi Politano e la Juve non sono vicini né questo ha fatto saltare l'operazione col Napoli, filtra da Torino, né sono stati intrapresi contatti per giugno. Chi ha agito dietro le quinte a gennaio è stata l'Inter, in tempi non sospetti: il ds Piero Ausilio stima Matteo e lo ha fatto seguire, le richieste importanti del Sassuolo hanno bloccato i nerazzurri, ma il regalo per Spalletti a sorpresa poteva davvero essere lui. E se sarà ancora mercato con autofinanziamento a giugno, occhio all'Inter sulle tracce di Politano perché il Napoli non è solo: De Laurentiis insisterà, ma Ausilio continua a monitorare l'ala neroverde e può avere le carte giuste (vedi Pinamonti) per sedersi al tavolo col Sassuolo. Se Politano dovesse continuare così, si può passare ai fatti. Per un'altra estate da protagonista sul mercato...