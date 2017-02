A quasi una settimana dal turbolento post partita di Real Madrid-Napoli, con l'attacco frontale di Aurelio De Laurentiis a Maurizio Sarri, emergono nuovi dettagli sul rapporto tra presidente e allenatore del club, arrivati in rotta di collisione già dopo il pareggio contro il Palermo di fine gennaio.



'ME NE VADO' - Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, dopo l'1-1 del San Paolo, De Laurentiis ha insultato e urlato contro il tecnico toscano, colpevole - a suo dire - di aver sbagliato la formazione. Gli animi si sono scaldati, tanto che Sarri è arrivato a minacciare le dimissioni, dicendo: "Me ne vado". Insieme a lui, pronto a dare l'addio anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La questione è poi rientrata, prima che il caso scoppiasse nuovamente al Bernabeu. Animi caldi a Napoli, in vista di un mese che sarà decisivo.