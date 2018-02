Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, torna sull'esonero di Colucci in un'intervista al Gazzettino: "Con Fabio Rossitto la squadra ha già cambiato mentalità. Ciurria? Fabio gli ha dato fiducia e lui l’ha ripagato con una prestazione esaltante. Lui è finalmente tornato al gol e ha propiziato anche il primo centro di Nocciolini. Si sono già rifatte vive quelle tre squadre di Serie B che lo seguivano all’inizio del campionato, quando firmò le sue prime 5 reti. Mi spiace quasi ammetterlo, perché ho sempre stimato e stimo ancora Leo Colucci, ma l’arrivo del nuovo tecnico ha portato un’autentica ventata d’entusiasmo. Non soltanto nello spogliatoio e in campo, ma anche intorno al rettangolo, con i tifosi tornati al De Marchi. Forse avremmo dovuto fare il cambio prima. Rossitto l’ho visto molto maturato. Adesso arriva al centro sportivo la mattina presto e se ne va la sera, come piace a me. È un professionista. Evidentemente gli sono servite le esperienze a Cremona e a Palermo".