I portieri che andranno in Russia hanno individuato un potenziale nemico: il Telstar 18. Il pallone ufficiale dei Mondiali, infatti, non convince molti estremi difensori, tra questi Pepe Reina. "Fa cose strane, ha traiettorie incontrollabili, si può sicuramente migliorare ma al momento scommetto che sarà un Mondiale con tanti gol, perché per noi portieri è difficile decifrare le traiettorie - ha spiegato lo spagnolo del Napoli secondo quanto riportato da AS -. E' ricoperto da una pellicola di plastica che rende difficile la presa, avremo tanti problemi con questo pallone, ma c'è ancora il tempo per cambiare prima che inizi il torneo".



Condivide il pensiero di Reina, il portiere titolare de "La Roja" David de Gea. "E' un pallone molto strano - dice il numero 1 del Manchester United che ieri ha subito un gol da fuori area sul tiro del tedesco Muller -, di sicuro potevamo farlo meglio".

Condivide il pensiero del collega il tedesco ter Stegen. "Possono migliorarlo perché si muove molto, credo che dobbiamo abituarci, ci lavoreremo per cercare di avere la maggiore padronanza possibile prima che cominci il Mondiale".