Accanto al tecnico Espirito Santo in conferenza stampa anche il fantasista del Porto Yacine Brahimi, che ha presentato la partita contro la Juventus: "Sarà una gara importante contro una grande squadre, ma abbiamo molte speranze che l'unione del gruppo ci dia forza per domani. Stiamo bene, siamo molto uniti e spero che tutti domani facciano una buona prestazione. Gioco meglio da dopo la Coppa d'Africa? Sono lo stesso giocatore, cerco di rispondere al meglio alle esigenze del mister e come tutti gli altri do il massimo per ottenere i nostri obiettivi. L'espulsione di Telles all'andata? E' stato più complicato in dieci ma sono cose che accadono, vogliamo dimostrare che siamo una buona squadra e daremo il massimo per la qualificazione".