In vista di Porto-Juventus di mercoledì, parla Iker Casillas, portiere del club lusitano. L'ex Real Madrid si sofferma in particolare su Gianluigi Buffon: "Ho la fortuna di avere tre anni meno di Gigi. Avevo 14 anni quando ho iniziato e lui ne aveva gia' 18; lo osservavo e ne apprezzavo stile e personalita' - dichiara Casillas in un'intervista al sito ufficiale della Uefa -. Crescendo ho continuato a osservarlo e poi siamo cresciuti insieme. Abbiamo avuto carriere molto simili. Abbiamo entrambi vinto molto e spesso giocato contro. Penso che non ci sara' piu' nel calcio italiano un altro portiere come lui. In Europa e nel mondo e' considerato come uno dei migliori di sempre. La nostra e' una sana rivalita': ci stimiamo molto l'un l'altro e ogni volta giocare contro di lui e' un vero piacere. E' un giocatore conosciuto e ammirato in tutto il mondo. Fa parte della storia di questo sport".



Sulla doppia sfida con la Juventus negli ottavi di finale di Champions League: "Sarà una doppia sfida molto difficile. La Juve parte favorita, ma a volte l'entusiasmo, il desiderio, la fatica e il coraggio, ti fanno superare le abilita' individuali".