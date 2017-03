Iker Casillas, portiere del Porto, parla dopo la sconfitta per 1-0 contro la Juve a Premium Sport: "La Juve ha meritato di passare il turno, anche se le espulsioni dell’andata e del ritorno non ci hanno aiutato. Cosa ho detto a Dybala prima che calciasse il rigore? Di calciarlo a destra come aveva fatto con Donnarumma, ma lui ha cambiato angolo… Dove può arrivare la Juventus? I favoriti sono i campioni in carica del Real Madrid, poi i soliti Barcellona, Bayern Monaco. Ma i bianconeri hanno le carte per potersela giocare, hanno una grande squadra".