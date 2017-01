Nuno Espirito Santo, tecnico del Porto, ha parlato a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida Champions con la Juve: "Come arriviamo? Con rispetto, timore e una certezza: la nostra idea di calcio non cambierà. Contro la Juve o chiunque altro il nostro modo di giocare non varia, perché rappresenta la nostra identità e non è negoziabile. Se vuoi creare qualcosa in una squadra giovane come il Porto, se vuoi provare a competere contro i migliori devi impiantare dei principi e difenderli. Conosciamo bene la Juve, molto bene. Ma il sistema difensivo che sceglieranno, a 3 o a 4, cambierà tanto le cose. Quando giocano a 3 i due esterni, che siano Cuadrado o Alex Sandro o altri, sono determinanti. Ma noi saremo preparati: se vengono a giocare al Dragao con la difesa a 3 penso sinceramente di poter approfittarne, di trarre vantaggio dal sistema. Sappiamo come attaccarli e in casa siamo forti”.



Sul paragone Messi e Dybala: "Non voglio essere ingiusto però penso ci siano due giocatori che sono a un livello superiore a tutti, Ronaldo e Messi. Tutti gli altri, tantissimi, rappresentano un’idea, un embrione di qualcosa che può arrivare a svilupparsi fino al livello di quei due. Per Dybala sarà altamente pregiudiziale se la gente dovesse iniziare a paragonarlo a chi è a un livello così alto. Ma lo vedo con tanta qualità".