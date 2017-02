Torna in campo anche la Juventus negli ottavi di finale di Champions League affrontando in trasferta il Porto allo stadio Do Dragao.



La Juventus è l’unica squadra ad avere vinto tutte e tre le trasferte di questa Champions League avendo segnato otto gol e avendone subito soltanto uno fuori casa. Complessivamente, in questa edizione della Champions League i bianconeri hanno subito solo due gol nessuna squadra ha fatto meglio.