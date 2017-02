Iker Casillas, intervistato dalla UEFA, ha presentato la sfida che vedrà impegnato il suo Porto contro la Juventus negli ottavi di finale di Champions League: "Sei o sette mesi fa ci giocavamo i playoff contro la Roma, una squadra con grandi giocatori, e siamo riusciti a vincere. A volte l'entusiasmo, la voglia, la fatica e il coraggio sono in grado di superare le capacità individuali. Noi siamo ambiziosi, siamo qui e inseguiamo un sogno. Nel calcio tutto può succedere".



AVVERSARI - "Siamo una buona squadra che sta gradualmente progredendo con l'aiuto di giovani calciatori. Ma siamo di fronte ad un avversario di alto livello, che è abituato a giocare i quarti di finale, le semifinali e anche la finale. E’ bello sognare, ma dobbiamo anche essere realistici, tenere i piedi per terra e pensare passo dopo passo".



OBIETTIVI - "Jota, Ottaviano, André Silva, Corona hanno una grande voglia di fare bene e di vedere i loro nomi stanno assumendo maggiore importanza in Europa e la Champions League è una buona occasione per loro. E’ una competizione meravigliosa, anche se il nostro obiettivo è molto chiaro: è il campionato portoghese".



SU BUFFON - "Siamo cresciuti nello stesso periodo, lui ha avuto una carriera simile: entrambi abbiamo vinto molto e spesso ci siamo trovati a giocare l’uno contro l'altro. Il calcio italiano non avrà mai un altro portiere come Buffon. In Europa e in tutto il mondo è considerato uno dei migliori di tutti i tempi. La nostra è una rivalità sana e buona, andiamo d'accordo, e giocare contro di lui è sempre un piacere".