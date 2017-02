Il match tra Porto e Juventus di mercoledì sera all’Estadio Do Dragao sarà l'occasione per i bianconeri di misurarsi con le proprie ambizioni in campo europeo. Soprattutto, come riportato da La Gazzetta dello Sport, la partita di andata degli ottavi di finale potrà confermare il pesantissimo status di “erede di Messi” attribuito a Paulo Dybala. La Pulga è stata quasi eliminata dal torneo dallo straripante PSG, e adesso la Joya è chiamata ad afferrare il testimone. Con la benedizione del ct argentino Bauza, che non a caso ha dichiarato: “Per quanto è cresciuto, Dybala può giocare alla Messi. Ha grandi numeri”.