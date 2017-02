Jorge Andrade, ex difensore di Porto e Juventus, ha parlato a Radio Renascença del doppio impegno di Champions tra le due squadre: "Il Porto ha un solo obiettivo nella gara di andata: non prendere gol e possibilmente farne almeno uno. Il giocatore che può fare la differenza è Soares. Higuain-Dybala? Creeranno problemi ai difensori, sono attaccanti alla costante ricerca del gol. Higuain inoltre grazie ai suoi movimenti crea spazi per gli inserimenti dei compagni. Lui e Dybala possono fare la differenza in qualsiasi partita. Secondo me è una eliminatoria equilibrata, la prima sfida dirà molto sulle possibilità delle due squadre".