Nonostante nel Porto non sia un titolare inamovibile, Hector Herrera è un giocatore molto interessante e che ha già dimostrato il suo valore anche con la maglia della Nazionale messicana. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Juventus non avrebbe affatto intenzione di abbandonare la pista che conduce al centrocampista classe 1990 e pertanto sfrutterà la partita di stasera anche per vedere da vicino la sua prestazione, sempre ammesso che il tecnico dei Dragoes Nuno Espirito Santo gli conceda spazio. Herrera, in ogni caso, resterà un obiettivo di mercato bianconero, visto anche che il valore del suo cartellino ammonta a 16 milioni di euro, cifra tutto sommato abbordabile per una società come la Juventus.