Torna in campo anche la Juventus negli ottavi di finale di Champions League affrontando in trasferta il Porto allo stadio Do Dragao.



Il Porto ha superato la fase a gironi in sette delle ultime 10 partecipazioni, ma solo una volta nelle ultime sei i portoghesi sono riusciti a superare lo scoglio degli ottavi di finale una sola volta nelle ultime sei partecipazioni. La Juventus però, è anche l’unica squadra ad avere vinto tutte e tre le trasferte di questa Champions League