Porto-Juventus (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per l'andata degli ottavi di finale in Champions League. Allegri manda in tribuna Bonucci per punizione, ma recupera Barzagli e Chiellini al centro della difesa. A destra Lichtsteiner preferito a Dani Alves, sulla sinistra gioca l'ex di turno Alex Sandro. Per il resto confermate le 5 stelle: Pjanic (al fianco di Khedira), poi Cuadrado, Dybala e Mandzukic dietro a Higuain.



QUI PORTO - Dall'altra parte Nuno Espirito Santo ha due dubbi di formazione, con quattro giocatori in lizza per due posti: Andrè Andrè e Oliver favoriti su Corona ed Herrera. In attacco grande attesa per il debutto europeo di Tiquinho in coppia con Andrè Silva.



PROBABILI FORMAZIONI

PORTO (4-1-3-2): Casillas; Maxi Pereira, Felipe Augusto, Marcano, Alex Telles; Danilo Pereira; André André, Oliver, Brahimi; André Silva, Tiquinho. All. Espirito Santo.

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.

Arbitro: Felix Brych (Germania).