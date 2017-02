Torna in campo la Champions League, con l'andata degli ottavi di finale. La Juventus è di scena in Portogallo contro il Porto, questa la sfida presentata dai dati Opta:Da ricordare la vittoria per 2-1 nella finale di Coppa delle Coppe 1984, oltre al doppio confronto nella fase a gironi della Champions 2001/02. Nessuna squadra italiana è riuscita a tornare vittoriosa dale ultime cinque trasferte di Champions contro il Porto (quattro pareggi, seguiti da una sconfitta). L’ultima vittoria resta quella del Milan nel 1993. La Juventus non si qualificava da prima del girone dall’edizione 2012/13. Il Porto, dal canto suo, ha superato la fase a gironi in sette delle sue ultime 10 partecipazioni. Tuttavia,Il Porto ha perso solo una delle ultime 14 partite casalinghe di Champions nella fase a eliminazione diretta (7V, 6N). Il Porto ha mancato l’appuntamento con il gol solo una volta nelle ultime 12 partite di Champions al Dragao. I portoghesi hanno tenuto la porta inviolata nelle ultime tre partite di Champions, attualmente la serie più lunga tra le squadre ancora in corsa.La Juventus è l’unica squadra ad avere vinto tutte e tre le trasferte di questa Champions League – otto gol segnati e uno solo subìto dai bianconeri fuori casa.(quattro marcature e due assist).: Casillas; M.Pereira, Felipe, Marcano, Telles; Danilo; Herrera, Neves, Brahimi; A.Silva, Soares.: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Cuadrado, Dybala. Mandzukic; Higuain.