Questi i principali episodi da moviola di Porto-Juventus, andata degli ottavi di finale di Champions League. L'arbitro è il tedesco Felix Brych, gli assistenti sono Mark Borsch e Stefan Lupp, gli addizionali Marco Fritz e Bastian Dankert, il quarto uomo è Rafael Foltyn



SECONDO TEMPO



50' Ammonito Lichtsteiner per un intervento in ritardo nell'area del Porto.



47' GOL ANNULLATO a Dybala. La Joya era in fuorigioco prima di calciare di sinistro e battere Casillas.



PRIMO TEMPO



47' Ammonito Maxi Pereira. Fallo da dietro su Mandzukic per l'ex Benfica.



27' ESPULSO TELLES! Pochi minuti dopo il primo giallo, fallo da dietro su Lichtsteiner di Telles, che riceve il secondo giallo e viene espulso.



23' Ammonito Telles. Intervento in ritardo su Cuadrado a centrocampo, giallo per l'ex Inter.