Francisco Marques, responsabile della comunicazione del Porto, ha commentato così a Porto Canal i rumors sul presunto accordo raggiunto col Real Madrid per la cessione del difensore classe '89 Felipe: "Felipe non ha alcun pre-accordo con il Real Madrid, quando ho letto la notizia ho chiamato subito il presidente Pinto da Costa, che mi ha assicurato che non vi è alcuna intesa per il trasferimento di Felipe al Real Madrid. E’ una notizia sganciata per destabilizzare l’ambiente in vista del match contro il Benfica, decisivo per il titolo, e altre ne arriveranno".