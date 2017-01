Il Porto, prossimo avversario della Juventus in Champions League, ha battuto l'Estoril Praia per 2-1 nell'anticipo del sabato sera del campionato portoghese. Tre punti buoni solo per la classifica perché la prova degli uomini di Nuno Espirito Santo è stata tutto tranne che convincente, specialmente considerato che gli avversari sono terzultimi nel campionato portoghese. Porto in vantaggio con il calcio di rigore di Andre Silva prima del raddoppio di Corona a fine primo tempo. A inizio ripresa, invece, i padroni di casa hanno accorciato le distanze con Dankler non abbastanza per pareggiare la partita ma abbastanza per mettere il crisi il Porto ed evidenziarne alcuni limiti, la Juve dovrà approfittarne in Europa.