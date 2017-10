Al Da Luz di Lisbona, André Silva e Lichtsteiner sono stati protagonisti di un Portogallo-Svizzera sopra le righe, con il rossonero, in gol, uscito vincitore e con il pass per Russia 2018. Prima però il duello con l'esterno juventino non ha risparmiato colpi, anche proibiti, come il pestone volontario dello svizzero all'attaccante.