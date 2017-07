La Juventus ha perso Leonardo Bonucci e adesso Marotta e Paratici sono alla ricerca di un'occasione di mercato per rimpiazzare il difensore passato al Milan. Allegri nei giorni scorsi ha dichiarato che l'erede dell'ex numero 19 bianconero potrebba anche non arrivare ma Chiellini è tra quelli che non la pensa così: "La Juve avrebbe bisogno di un quinto difensore centrale", ha sussurrato Chiellini dopo la sconfitta in amichevole contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni sono state riprese da Il Corriere dello Sport.