Il Milan si muove per il post Donnarumma. L'estremo difensore rossonero non rinnoverà il suo contratto e Mirabelli ha già portato avanti alcuni discorsi con l'entourage di Perin e quello di Neto, in uscita dalla Juventus. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'estremo difensore brasiliano sarebbe il preferito di Montella che con Neto ha già lavorato ai tempi della Fiorentina quando i viola raggiunsero la semifinale di Europa League.