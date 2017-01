Secondo quanto riporta la stampa inglese la Juventus ha messo gli occhi su Gael Clichy, terzino sinistro in scadenza con il Manchester City. Il francese non rinnoverà il suo accordo con la squadra di Guardiola e la Juve lo considera tra le alternative per rimpiazzare Evra la prossima stagione. Anche Zabaleta va in scadenza a giugno. La Juve ha gli occhi anche sull'argentino.